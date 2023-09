Dziś obchodzimy Dzień bez Samochodu. Własne auto to wciąż ulubiony środek transportu Polaków

22 września w całej Europie obchodzimy Dzień bez Samochodu. To proekologiczne święto ma na celu zachęcenie kierowców do rezygnacji z auta choć na jedną dobę i promowanie ekologicznych sposobów przemieszczania się. Okazuje się jednak, że dla Polaków rezygnacja z własnych czterech kółek nie jest prosta – to właśnie samochód jest najczęściej wybieranym przez nich środkiem transportu, i to pomimo że jest to opcja najdroższa.

Dzień bez Samochodu obchodzony jest od roku 2000, kiedy to Komisja Europejska wprowadziła go na stałe do kalendarza. Tego dnia w wielu miastach można za darmo przejechać się komunikacją miejską, a włodarze aktywnie zachęcają do pozostawienia auta w garażu i tym samym do przyczynienia się do zmniejszenia emisji spalin do atmosfery. W ramach tego święta prowadzone są też liczne akcje edukacyjne i happeningi.

To również dobra okazja do podsumowania sposobu, w jaki obywatele na co dzień korzystają z własnych samochodów. Badanie na temat preferencji Polaków odnośnie preferowanych środków transportu przeprowadziło PAYBACK Opinion Poll na grupie 507 Polaków mieszkających w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Według autorów badania Dzień bez Samochodu jest w Polsce szczególnie potrzebny – Polacy wciąż wybierają własne auto jako dominujący środek transportu, chociaż okazuje się on być najdroższą z dostępnych opcji.

Samochód przede wszystkim

Ankietowani przez badaczy Polacy najczęściej własnych samochodów używają w celu dojazdu do pracy – aż 70 % z nich robi to codziennie, podczas gdy dla 23,5 % zwyczajowym wyborem jest komunikacja miejska. 12 % respondentów porusza się do pracy pieszo, a zaledwie 9 % - rowerem. Zwolennicy samochodów w swoim ulubionym środku transportu najbardziej cenią sobie wygodę (37%), szybkość (27 %) i możliwość załatwienia po drodze codziennych spraw, takich jak zakupy czy podwożenie dzieci do szkoły (10 %). Niektórzy (9,5 %) jeżdżą do pracy dlatego, że w ich okolicy nie ma dogodnych rozwiązań komunikacji miejskiej.

Okazuje się, że swoboda transportu własnym samochodem jest dość kosztowna i zdecydowanie droższa od podróżowania komunikacją publiczną. Jak wynika z raportu badania PAYBACK Opinion Poll, 33% respondentów wydaje na paliwo 301–500 zł, 26% – 101–300 zł, 19% - 501–700 zł, a ponad 8% wydaje nawet powyżej 1000 zł.

Komunikacja publiczna tańsza, choć nie to jest najważniejsze

O wiele tańsza okazuje się komunikacja publiczna. Ponad 48% korzystających z niej ankietowanych wydaje na nią miesięcznie 51–100 zł, 21% - 101–150 zł i również 21% respondentów – do 50 zł. Wielu zwolenników autobusów, tramwajów czy pociągów ceni sobie w nich możliwość uniknięcia problemów z parkowaniem (21 %) i staniem w korkach (16 %). Część z nich (15 %) przyznaje natomiast, że do wyboru komunikacji publicznej skłania ich po prostu brak własnego samochodu. Jak widać, czynnik finansowy nie jest tu dominujący.

- Inflacja wymogła na Polakach konieczność oszczędzania. Coraz częściej odmawiają sobie wielu przyjemności czy udogodnień, rezygnując z usług i produktów, bez których łatwo mogą się obejść, szukając promocji i korzystając z programów lojalnościowych. Sytuacja ta jednak zdaje się nie dotyczyć przemieszczania się. Pomimo wysokich kosztów większość ankietowanych Polaków deklaruje, że korzysta z samochodu, a najczęściej wskazywane czynniki, które mogłyby to zmienić nie mają charakteru finansowego – mówi Rafał Olędzki, Digital Business Director w PAYBACK Polska.

Rower coraz bardziej popularny

Z badania można jednak wyciągnąć także bardziej optymistyczne wnioski. Coraz więcej z nas jako główny środek transportu na co dzień wybiera rower. Tu także powodem wyboru nie są jednak zazwyczaj czynniki finansowe – większość rowerzystów ceni sobie bowiem przede wszystkim dbałość o zdrowie (22%), przyjemność z jazdy na rowerze (15%), szybkość takiej formy transportu (9,5%), chęć dbania o środowisko (9%). Chęć zaoszczędzenia na dojazdach jest natomiast dopiero na piątym miejscu (8,5 %).

Po godzinach też wybieramy auto

Sytuacja przedstawia się podobnie, jeśli jest mowa o korzystaniu z poszczególnych środków transportu w celach innych niż praca. 65% respondentów biorących udział w badaniu korzysta z samochodu, 26% - z komunikacji publicznej, 22,5% - chodzi pieszo, a 10,5% wybiera rower. Tu samochód „wygrywa” przede wszystkim dzięki elastyczności – ankietowani najczęściej wskazują, że własnym autem mogą dotrzeć do celu szybciej i sprawniej załatwić różnorodne sprawy po drodze. W przypadku podróży całą rodziną pojawia się aspekt finansowy – własny samochód podczas wypadów rodzinnych okazuje się tańszą opcją.

Biorąc pod uwagę powyższe badanie, można dojść do wniosku, że w kwestii promowania w Polsce innych niż samochód środków transportu jest jeszcze sporo do zrobienia. Warto więc choć raz na jakiś czas zrobić sobie dzień bez samochodu i zachęcić do tego innych – niekoniecznie 22 września.

