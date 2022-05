E-odpady w Polsce. Miasta z największą świadomością specjalnych punktów e-recyklingowych. Gdańsk w TOP 5

Jak Polacy podchodzą do utylizacji zużytych urządzeń elektronicznych?

- Polska jest – a przynajmniej była przed czterema laty – jednym z europejskich krajów o najniższym współczynniku e-recyklingu" - napisało TME w raporcie.

Według zespołu analitycznego leśnicy wciąż wskazują na problem wywozu śmieci wielkogabarytowych do lasów. Ponadto Polsce nadal daleko do osiągnięcia celów unijnych dotyczących recyklingu. Jak wynika z badań ankietowych TME przeprowadzonych na przełomie 2021 i 2022 roku świadomość ekologiczna Polaków – przynajmniej w obszarze e-odpadów – wygląda stosunkowo lepiej, a zachowania w przeważającej mierze są proekologiczne. Jednym z powodów do zadowolenia jest fakt, że na przestrzeni lat świadomość ekologiczna w Polsce rośnie - zwłaszcza wśród młodszych osób.

Ze statystyk wynika, że 55,1 proc. mieszkańców polskich miast korzysta z usługi wywozu elektrośmieci, 26,6 proc. oddaje je w specjalnym punkcie zbioru, 10,1 proc. wyrzuca do śmietnika, natomiast 8,2 proc. trzyma w domu.