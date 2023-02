Pomorskie wysoko w 9. rankingu europejskich miast i regionów przyszłości opracowanym przez Financial Times

Województwo pomorskie w 2023 r. awansowało z 7 na 5 miejsce w kategorii Mid-Sized European Regions of the Future 2023. Stawia to region w pozycji jednego z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie miejsc w Europie.

Analiza Banku Światowego

Dotychczasowe osiągnięcia i klasyfikacje w rankingach skłoniły Invest in Pomerania, inicjatywę koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza, do zaproszenia specjalistów z Banku Światowego w celu przeprowadzenia analizy i wskazania sektorów priorytetowych, najkorzystniejszych dla kierunku dalszego rozwoju. Opracowano raporty Ocena skutków oddziaływania inicjatywy Invest in Pomerania oraz Wkład do strategii BIZ Invest in Pomerania 2021-2027. Zgodnie z przeprowadzoną analizą charakter inwestycji na obszarze regionu był zróżnicowany. W Trójmieście lokowały się projekty technologiczne oraz z zakresu usług dla biznesu. W podregionach, wzdłuż europejskich korytarzy transportowych krzyżujących się w województwie, rozpoczęto inwestycje produkcyjne i logistyczne.