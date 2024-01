Grupa PGE i Ørsted podpisały umowę z GE Vernova. Zbudują lądową infrastrukturę niezbędną do wyprowadzenia mocy z projektu Baltica 2

– W tym roku przystępujemy do budowy lądowej stacji transformatorowej oraz lądowych linii eksportowych dla Baltica 2, czyli infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do wyprowadzenia 1,5 GW mocy z pierwszej naszej morskiej farmy wiatrowej. To właśnie od przyłącza lądowego zaczyna się budowa elektrowni na morzu. Finalizacja tego kontraktu to duża zasługa specjalistów od wyprowadzenia mocy z PGE Baltica, która w Grupie PGE realizuje program offshore – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Morska farma wiatrowa Baltica 2 dostarczy energię na potrzeby Pomorza, które obecnie w dużej mierze zasilane jest z południa Polski. Dodatkowe źródło zwiększy bezpieczeństwo energetyczne nie tylko regionu, ale całego kraju. Pierwszy prąd z Baltica 2 zostanie podany do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w 2027 roku – dodał prezes PGE.