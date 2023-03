Energa współpracuje z Operą Bałtycką. "Nasza praca została zauważona i jest doceniana"

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 11:30 w foyer, a otworzył ją dyrektor Opery Bałtyckiej, który w swoich wypowiedziach nie krył zadowolenia z zaistniałej współpracy.

- Jest to bardzo szczególny dla nas powrót, ponieważ jest to nawiązanie współpracy z Grupą Energa. Dla nas to jest duże wyróżnienie i bardzo się cieszymy, że wspólnie będziemy realizować różne przedsięwzięcia - mówił Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor naczelny i artystyczny Opery Bałtyckiej. - To jest bardzo istotny moment, kiedy jesteśmy w stanie wspólnie działać dla mieszkańców regionu. Dla nas to też jest ważne, że z tak istotnymi partnerami jesteśmy w stanie pokonywać kolejne wyzwania artystyczne - podkreślił dyrektor.