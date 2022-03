Ergo Arena. 26 marca rozpoczną się Targi Mieszkań i Domów 2022

W sobotę (26 marca) Targi Mieszkań i Domów będą odbywały się w godzinach od 10:00 do 17:00, natomiast w niedzielę (27 marca) w godzinach od 10:00 do 16:00. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy będą mogli skonsultować się z doradcami kredytowymi oraz rozpocząć proces projektowania wnętrz swojego mieszkania.

- Udział w targach to przede wszystkim ogromna oszczędność czasu dla inwestora, dzięki możliwości porównania ofert dostępnych na rynku mieszkań i domów w jednym miejscu, bez konieczności wertowania setek ogłoszeń, odwiedzania wielu biur sprzedaży, spędzania wielu godzin na przeszukiwaniu stron w internecie - mówi Bartosz Zeidler, prezes firmy Nowy Adres SA. - To również doskonała okazja, by skorzystać z porad doradców finansowych czy architektów, a także możliwość udziału w bogatym programie merytorycznym.