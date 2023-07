Fala ruszy w pełni 15 grudnia. W kilku miejscowościach skorzystamy z niej wcześniej

Fala od 15 grudnia wszędzie, a w tym w Trójmieście. Znamy harmonogram wprowadzania systemu

- Punkty Obsługi Klienta będą uruchamiane stopniowo od 15 września w poszczególnych lokalizacjach. Podróż z kartą Fala rozpocznie się w ramach tej fazy rozruchu od 22 września w jednej z lokalizacji i później kolejne będą miały okazję na to w odstępach kilkutygodniowych. Aplikacja to jest ta część systemu, która zacznie funkcjonować i być w pełni dostępna dla pasażerów tedy, kiedy nastąpi oficjalne uruchomienie, czyli od 15 grudnia - opowiadał prezes zarządu InnoBaltiki.

Wszystko zacznie się od Lęborka, a (prawie) skończy na Trójmieście i kolei

- Po miesiącu od Słupska rozpoczynamy najtrudniejszy etap tej podróży, mianowicie nie tylko Trójmiasto, ale także system kolejowy, czyli podróż koleją na całej regionalnej sieci. Kolejowy Punkt Obsługi Klienta (uruchomimy – przyp. red.) tutaj do 1 grudnia. Liczymy się z tym, że te daty to daty graniczne, nie możemy ich przekroczyć - mówił Radomir Matczak. - System w całym Trójmieście także na SKM, PKM, przewozach kolejowych w kierunku Tczewa, Wejherowa i Chojnic ruszy 15 grudnia - podkreślił.

Skomplikowana sytuacja Tczewa i Wejherowa

- Tczew i Wejherowo to są dwa różne przypadki. Specyfika Tczewa polega na tym, że od 1 września, wszystko wskazuje na to, że transport miejski będzie miał tę cechę, że pasażerowie nie będą uiszczali opłat za przejazd. Unikam mówienia, że darmowy, bo on jest bardzo kosztowny transport zbiorowy, ale to pasażer nie będzie uiszczał opłaty za przejazd - wyjaśnił Matczak. - Musimy dać Tczewowi trochę czasu na okrzepnięcie. Tczewianie i władze zdają sobie sprawę, że będzie zapotrzebowanie nie tylko na przejazdy miejskie, ale także kolejowe. Na korzystanie z tej kolejowej warstwy systemu i chociażby z systemu w obszarze Trójmiasta. Dlatego być może już w grudniu ruszy Punkt Obsługi Klienta w Tczewie. Bez względu na to, że nie będzie opłat za przejazd, planer i połączenia kolejowe będą służyć tczewianom - podkreślił.