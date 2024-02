Fala włączona w gdyńskich autobusach. System działa w całym Trójmieście Andrzej Kowalski

Do systemu FALA dołączyła ostatnia trójmiejska część układanki. Od czwartku, 22 lutego, projekt działa także w 270 autobusach należących do ZKM Gdynia. W następnej kolejności publiczne testy będą obejmować dołączenie do Fali pociągów SKM, Polregio oraz PKM. Stanie się to już w tę wiosnę.