Fikcyjne przejazdy w ewidencji odpadowej. Na spółkę z Gdańska nałożono kilkadziesiąt tysięcy złotych kary

- Spółka w związku z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych i przekazywaniem ich do zagospodarowania innym podmiotom jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych, do której dostęp ma także między innymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku - tłumaczy "Dziennikowi Bałtyckiemu" Radosław Rzepecki, zastępca PWIOŚ w Gdańsku..