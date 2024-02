Nasze domy muszą być ponumerowane. Aby ratownicy nie musieli błądzić... i żeby nie dostać mandatu

Efekt? Oczywisty i groźny dla tych, którzy o widoczny i we właściwy sposób zamontowany numer na swoim domu nie zadbali.

- Były przypadki, że błądziliśmy po okolicy, zanim trafiliśmy pod właściwy adres - kontynuuje ratownik. - Szybko dojeżdżamy na daną ulicę, która się okazuje drogą prywatną, przy której stoją cztery domy obok siebie i żaden nie ma numeru. I zanim zorientujemy się, w którym domu ktoś potrzebuje pomocy, to trochę czasu upłynie. Czasem jest to kilkanaście sekund, czasem kilka minut, a tutaj czas ma olbrzymie znaczenie. Pamiętam, jak kiedyś pewnej pani zdążyliśmy pomóc w ostatniej chwili, bo po dojechaniu na miejsce zmarnowaliśmy sporo minut, aby trafić do jej domu. Powód oczywiście był taki, że dom był bez numeru. Ja wiem, że dla wielu mieszkańców, szczególnie dla tych, którzy się dopiero wprowadzili, to drobna rzecz, o której zapominają, ale zapewniam, że to zaniedbanie może kosztować zdrowie lub nawet życie - przestrzega Marcin Plonder.