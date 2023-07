Flota transatlantyków II RP i jej wojenne losy. „Batorego”, „Piłsudskiego” i „Sobieskiego” serią znaczków przypomina Poczta Polska

Poczta Polska wprowadziła do obiegu 17 lipca znaczki emisji „Polskie transatlantyki”. Przed II wojną światową armator Gdynia America Line posiadał flotę 7 transatlantyckich liniowców pasażerskich, w tym 4 zbudowane w 2 poł. lat 30., określane jako morskie salony i ambasady młodego kraju, który chlubił się odzyskanym dostępem do morza. Wojenne losy 3 z nich przedstawia seria znaczków.

Na 3 znaczkach o nominałach 3,90 zł. przedstawiono wizerunki transatlantyków Gdynia America Line (GAL). To „Batory”, „Piłsudski” i „Sobieski” w szacie wojennej z obrazów Adama Werki, malarza marynisty, którego prace po wojnie ukształtowały i utrwaliły wizerunek Polski morskiej w prasie. Każdy ze znaczków pocztowych z emisji, która została wprowadzona do obiegu 17 lipca 2023 roku, został wydany w nakładzie 120 tys. egz.

MS Batory – „Lucky Ship”

Najsłynniejszy polski transatlantyk został zbudowany razem z bliźniakiem „Piłsudskim” we włoskiej stoczni Monfalcone. Wszedł do służby w 1936 roku na linię Gdynia – Kopenhaga - Nowy Jork – Halifax. Do wybuchu wojny odbył na niej 39 rejsów. Światową sławę i przydomek „Lucky Ship” – szczęśliwego statku – przyniosła „Batoremu” wojenna służba jako transportowca w konwojach przewożących wojsko, ewakuowana ludność i cenne, strategiczne ładunki. Większość wojennej służby przebył pod kapitanem Zygmuntem Deyczakowskim (od poł. 1940 roku). Nigdy nie został skutecznie zaatakowany, nie dosięgły go torpedy, miny ani bomby sił państw Osi Berlin-Rzym-Tokio.

„Lucky Ship” Ewakuował złoto i papiery wartościowe Banku Anglii wraz z arrasami wawelskimi do Kanady, transportował wojska brytyjskie, polskie, amerykańskie, kanadyjskie i francuskie, nawet ponad 2 tys. podczas rejsu, m. in. po Atlantyku, Morzu Północnym, Śródziemnym, Czerwonym i Oceanie Indyjskim. Wielki rozgłos przyniosła mu ewakuacja brytyjskich dzieci do Australii. Podróż miała się odbyć w dwóch etapach, z przesiadką na inny statek. Zakochane w „Batorym” oraz jego charyzmatyczny kapitanie dzieci buntem i głodówką wymogły na admiralicji brytyjskiej dokończenie ewakuacji na pokładzie „Lucky Ship”.

15 lipca 1945 kapitan Zygmunt Deyczakowski opuścił na „Batorym” polską banderę na znak protestu przeciw postanowieniom konferencji jałtańskiej, w wyniku której alianci tydzień wcześniej wycofali uznanie dla konstytucyjnych władz RP. Statek do czasu zwrócenia go GAL-owi pływał pod banderą brytyjską. Sam legendarny kapitan „Lucky Ship” wybrał emigrację do Kanady i USA. Nigdy nie wrócił na morze, zmarł w 1979 roku.

MS Piłsudski – „Znaczy Kapitan” odchodzi na wieczną wachtę

Zgoła odmienny, tragiczny los, spotkał starszego brata „Batorego”, pierwszy nowoczesny polski transatlantyk „Piłsudski”. Pływający od 1935 na linii nowojorskiej statek po wybuchu II wojny światowej zatonął 26 listopada 1939 roku na wysokości brytyjskiego przylądka Farnborough, wychodząc z Newcastle w swój pierwszy konwój, do Australii. Nie jest jasne czy przyczyną tragedii było wejście na minę, czy storpedowanie transatlantyku. Dowodzący „Piłsudskim” kpt. Mamert Stankiewicz, legendarny „Znaczy Kapitan”, od jednego z licznych utrwalonych w anegdotach powiedzonek, dopilnował kompletnej ewakuacji jednostki, zszedł z pokładu jako ostatni.

Wychowawca pierwszego w II Rzeczpospolitej pokolenia kapitanów żeglugi wielkiej po półtorej godzinie został odnaleziony na szalupie z dwoma marynarzami przez brytyjski niszczyciel. Był w ciężkiej hipotermii, podczas ewakuacji kompletnie osiwiał. Zmarł na pokładzie HMS Valorous na atak serca. Po wojnie uznanym pisarzem-marynistą stał się ciężko ranny w ewakuacji starszy oficer „Piłsudskiego”. Karol Olgierd Borchardt uwiecznił postać kpt. Mamerta Stankiewicza w swojej najbardziej znanej książce „Znaczy Kapitan”.

MS Sobieski i zapomniany „Chrobry”

Dwa mniejsze nowoczesne transatlantyki GAL-u – „Sobieski” i „Chrobry” – weszły do służby tuż przed wojną. Ich losy są zapomniane, jedynie pierwszy został uwieczniony na znaczku przez Pocztę Polską. „Sobieski”, podobnie jak „Batory”, przetrwał wojnę pływając jako transportowiec wojsk alianckich. W 1950 roku został sprzedany ZSRS. Jako MS Gruzja jeszcze kilka razy odwiedził kiedyś macierzystą Gdynię. Poszedł na złom w 1975 roku.

„Chrobry” wyszedł z Gdyni w dziewiczy i jedyny liniowy rejs do Buenos Aires 29 lipca 1939 roku. Wśród nieco ponad tysiąca pasażerów był udający się na emigrację Witold Gombrowicz. Sławny pisarz uwiecznił atmosferę podróży w jedną stronę w swojej powieści „Transatlantyk”. Po wybuchu wojny pływał jako transportowiec w konwojach brytyjskich i podzielił tragiczny los „Piłsudskiego”. 14 maja 1940 roku został zbombardowany przez samoloty niemieckie w norweskim Vestfjordzie. Zginęło wielu brytyjskich żołnierzy, którzy mieli być desantowani w Norwegii oraz 12 członków załogi. Wśród uratowanych byli ponownie doświadczający morskiej tragedii Karol Olgierd Borchard i kapitan „Chrobrego” Zygmunt Deyczakowski, który już po nieco ponad miesiącu objął dowodzenie „Batorym”.

