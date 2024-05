Gdańsk: Procesy lekarzy oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci pacjentki ruszą od nowa

- Na 3 czerwca br. jest ustalone wstępne posiedzenie w celu ustalenia terminów. Sprawa pozostałych oskarżonych została wyłączona do oddzielnego postępowania i zostanie przekazana do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, bo jako sąd wojskowy nie mamy właściwości orzekania wobec osób cywilnych – podał płk Kot.

Rzecznik prasowy Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu pułkownik Paweł Kot powiedział PAP, że proces byłego komendanta szpitala z uwagi na to, że w chwili zarzucanego czynu był czynnym żołnierzem, będzie toczył się przed WSO w Poznaniu.

Procesy ruszą od początku

Proces lekarzy psychiatrów z Gdańska trafi do sądu wojskowego?

Procesy ruszą od początku, bo błąd proceduralny zauważyła w październiku 2023 r. oskarżycielka posiłkowa i zawnioskowała o przeniesienie sprawy czwórki oskarżonych lekarzy psychiatrów do właściwego sądu wojskowego m.in., z uwagi na to, że czyny zarzucane komendantowi szpitala Dariuszowi Juszczakowi zostały popełnione podczas pełnienia obowiązków służbowych w obrębie obiektu wojskowego - 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a Juszczak był czynnym żołnierzem zawodowym w stopniu komandora (ze stanowiska odwołał go w 2020 r. szef MON podczas pandemii).