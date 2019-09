Gdańsk przygotowuje dla mieszkańców wiele atrakcji związanych z Tygodniem Zrównoważonego Transportu

Na dwa tygodnie września (od 9 do 22.09.) skrzyżowanie ulic Jaskółczej, Śluzy i Jałmużniczej zostało zamknięte dla samochodów i zmieniło się w przestrzeń wypełnioną rozmaitymi aktywnościami i... piaskiem. Z założenia ma być przyjaznym miejscem spotkań sąsiedzkich. Ma uświadomić mieszkańcom, że ulica nie jest wyłącznie miejscem służącym do jazdy samochodem, ale może stać się przestrzenią należącą do ludzi, z której każdy może korzystać w aktywny sposób. Wydarzenie realizowane jest, we współpracy z GZDiZ, Szkołą Podstawową nr 65, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz lokalnymi stowarzyszeniami mieszkańców i działającymi w okolicy zakładami usługowymi instytucjami.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to akcja, która już od lat odbywa się regularnie w dniach od 16 do 22 września.

Bus pozbawiony kierowcy zawiezie do ZOO

Gdańsk to kolejne miasto po Helsinkach, Tallinie i Kongsbergu, które w ramach projektu Sohjoa Baltic „Przejście do ekologicznego i autonomicznego transportu publicznego ostatniej mili w Regionie Morza Bałtyckiego” oswaja mieszkańców z tą nowoczesną technologią. Bus będzie kursował do końca września, nieodpłatnie wożąc pasażerów przez siedem dni w tygodniu, dwa razy na godzinę od 10.00 do 15.00. Trasa wiedzie od przystanku przy wejściu do ZOO, przez przystanek pośredni przy parkingu samochodowym do przystanku końcowego przy ul. Spacerowej i z powrotem.

Kręć Kilometry dla Gdańska

Celem tej zabawy jest zmotywowanie mieszkańców do regularnej jazdy na rowerze w celach komunikacyjnych również poza sezonem letnim. Polega na zbieraniu jak największej ilości punktów, które przyznawane są za wykonywanie codziennych rowerowych podróży. Wystarczy zainstalować na swoim smartfonie aplikację „Activy” i przez cały wrzesień i październik używać roweru jako środka transportu w codziennym podróżowaniu po mieście. Wszystkie „wykręcone” kilometry będą przeliczne na punkty a na najbardziej zapalonych rowerzystów czekają nagrody.