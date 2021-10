Gdańskie Dni Seniora. Obchody rozpoczęła kolorowa parada! Przez cały październik wiele atrakcji dla najstarszych gdańszczan Krzysztof Dunaj

Jak co roku, kiedy zbliża się Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który przypada na 1 października, miasto Gdańsk wychodzi z inicjatywą do seniorów, zapewniając im urozmaicone atrakcje przez cały miesiąc. W programie m.in.: Gala Aktywności Senioralnych, zumba, spotkania informacyjne, zwiedzania i warsztaty. Uroczyste otwarcie Gdańskich Dni Seniora rozpoczęło się w piątek, 1.10.2021 r. od przejścia parady spod fontanny Neptuna do Parku św. Barbary.