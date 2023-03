Gdańsko-białostockie przepychanki w rywalizacji o medale mistrzostw Polski w short tracku w hali Olivia 18.03.2023 Rafał Rusiecki

Nikola Mazur i Diane Sellier ze Stoczniowca Gdańsk sięgnęli po złote medale mistrzostw Polski w short tracku w rywalizacji na dystansie 1500 metrów. Na odcinku 500 metrów również zdobywali miejsca na podium, chociaż te najważniejsze należały do Natalii Maliszewskiej i Łukasza Kuczyńskiego z Juvenii Białystok. Te dwa kluby, co było do przewidzenia, zdominowały krajową imprezę w hali Olivia w Gdańsku.