Gdańszczanka jedną z najstarszych Polek. Niedawno skończyła 106 lat. Z tej okazji starszą panią odwiedziła prezydent Aleksandra Dulkiewicz

To nie były łatwe czasy. Dzięki gotowaniu u różnych osobistości, pani Ema miała trochę pożywienia dla własnej rodziny. Mąż pani Tomaszko nie wrócił z wojny. Wszyscy myśleli, że nie żyje. W tej sprawie zwrócili się do Radia Paryż, które zajmowało się poszukiwaniami osób zaginionych w trakcie wojny.

Solenizantka wyznała, że na Śląsku dobrze jej się mieszkało. Dodała także, że praktycznie wszędzie się jej dobrze mieszkało. Tłumaczyła, że posiadała tam pracę i mieszkanie. Początkowo zatrudniono ją w szpitalnej kuchni w Cieszynie. Niestety po kilku latach została pozbawiona tej posady. Niedługo potem wyszła za mąż i pozostała w domu, sprawując pieczę nad ogniskiem domowym. Jak wspomina gdańszczanka - po wojnie podjęła się kilku prac. Najczęściej było to gotowanie, szczególnie u lekarzy.

Stamtąd też uzyskali ostatni adres małżonka, przebywał on bowiem w Anglii. Jednakże zanim udało się załatwić wszelkie formalności, był już 1976 rok. 35-letnia córka Halina udała się do ojca. Ten nie chciał wracać do kraju. Był pewien, że jego rodzina zginęła w wybuchu bomby, która zniszczyła ich dom.

Gdańszczanka jedną z najstarszych Polek. Rodzinna wspólnota

Pani Ewa Tomaszko urodziła dwójkę dzieci - syna i córkę. Doczekała się także czworga wnucząt, ośmiorga prawnuków, a nawet dwóch praprawnuków. Wszyscy członkowie rodziny są pełni ciepła i miłości. W miarę możliwości regularnie się spotykają.

Może właśnie w rodzinie tkwi siła i przepis na długowieczność?

Pani Ema nadal regularnie czyta i prowadzi zwykłe życie domowe. Solenizantka przyznaje, że stara się nie marnować czasu. Często się modli, żeby pan Bóg opatrzył wszystkich zdrowiem.