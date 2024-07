Projektant PKM Południe wybrany. Konsorcjum polsko-hiszpańskich firm ma teraz 36 miesięcy na wykonanie dokumentacji. Czy będą odwołania?

Konsorcjum polsko-hiszpańskich firm wygrało przetarg na zaprojektowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe od Gdańska Śródmieścia do Kowal wraz z towarzyszącymi mu dwiema inwestycjami drogowymi miasta Gdańsk. Konsorcjum składa się z następujących firm: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., TPF Sp. z o.o. i TPF Getinsa Euroestudios S.L. Złożona przez nich oferta na kwotę 48 400 500 zł brutto wybrana została jako najkorzystniejsza przez komisję przetargową składającą się z przedstawicieli PKM SA i miasta Gdańsk. Zgodnie z prawem zamówień publicznych wszyscy uczestnicy postępowania mają od ogłoszenia decyzji 10 dni na ewentualne odwołanie się od jego wyniku.

PKM Południe: 6 minut z pętli Świętokrzyska-Havla do Śródmieścia

- Realizacja inwestycji PKM Południe to wielkie wyzwanie, ale także ogromna szansa dla Gdańska. Wybraliśmy projektanta nowej linii kolejowej. To kluczowa decyzja bo dzięki pozyskaniu dokumentacji projektowej oraz innych niezbędnych zgód będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie dla całego przedsięwzięcia – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Jesteśmy na najlepszej drodze do zapewnienia naszym mieszkańcom nowoczesnej i efektywnej infrastruktury transportowej. Budowa tej linii kolejowej to krok w przyszłość, który przyniesie korzyści całemu regionowi. Warto wspomnieć o najważniejszej, podróż z pętli Świętokrzyska-Havla do Śródmieścia zajmie ledwie 6 minut.

Weryfikacja ofert trwała od końca lutego 2024 r.

Na ogłoszony w grudniu 2023 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka aglomeracyjnego PKM Południe oraz dwóch inwestycji drogowych miasta Gdańsk wpłynęło łącznie 6 ofert konsorcjów złożonych z firm pomorskich, polskich i zagranicznych, którzy wycenili swoją pracę od 30 do 56 mln zł brutto. Od momentu otwarcia ofert 29 lutego 2024 r. trwała ich szczegółowa weryfikacja przez komisję przetargową składającą się z przedstawicieli samorządowej spółki PKM SA i Gminy Miasta Gdańsk. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydowała cena (90%) oraz dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (10%).

PKM Południe: jedna linia kolejowa, dwie inwestycje drogowe

Warto przypomnieć, że na całym ok. 7-kilometrowym, aglomeracyjnym odcinku PKM Południe z Gdańska Śródmieścia do Kowal, linia kolejowa zaledwie na długości kilkuset metrów przebiegać będzie w poziomie terenu. Cała reszta trasy położona będzie na estakadach, w głębokich wykopach lub tunelach. Spośród 6 planowanych na tym odcinku przystanków kolejowych 2 zlokalizowane będą na estakadach, 2 w wykopach, a 2 pod ziemią (jak metro). Do tego dochodzą jeszcze dwie towarzyszące linii kolejowej inwestycje drogowe miasta Gdańsk: ulica Nowa Sandomierska oraz II etap ulicy Nowej Świętokrzyskiej. Dlatego ze względu na niezwykle skomplikowaną inżynieryjnie inwestycję potencjalni wykonawcy musieli wykazać się m.in. niezbędnym do jej prawidłowego zaprojektowania doświadczeniem i wyspecjalizowanym personelem. Szczegółowa weryfikacja pod kątem wymagań zamawiającego wszystkich dokumentów złożonych przez oferentów była w związku z tym niezwykle żmudna i wymagała odpowiedniego czasu.

Efektem tych prac jest wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum polsko-hiszpańskich firm: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., TPF Sp. z o.o. i TPF Getinsa Euroestudios S.L., które zaprojektowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe wyceniły na 48 400 500 zł brutto. Zgodnie z prawem zamówień publicznych wszyscy uczestnicy postępowania mają od daty ogłoszenia 10 dni na ewentualne odwołanie się od jego wyniku.

36 miesięcy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji

Wybrany wykonawca będzie miał 36 miesięcy od dnia podpisania umowy na sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska” – czyli aglomeracyjnego odcinka PKM Południe od Gdańska Śródmieścia do Kowal (realizowanego przez PKM SA) i dwóch powiązanych z nim inwestycji drogowych: „Budowę bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską” i „Budowę II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale” (realizowanych przez Miasto Gdańsk).

Aglomeracyjny odcinek PKM Południe ma szansę powstać do 2030 roku

Projekt PKM Południe ma na celu zapewnienie efektywnego, niezawodnego i niskoemisyjnego transportu kolejowego dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska oraz okolicznych gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo. Dzięki nowej infrastrukturze, mieszkańcy tych obszarów zyskają dostęp do szybszych i bardziej efektywnych połączeń kolejowych, co znacząco poprawi jakość życia w metropolii i regionie. Jeżeli przygotowującym projekt samorządom (Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańsk) uda się zdobyć na jego realizację dofinansowanie unijne, aglomeracyjny odcinek PKM Południe ma szansę powstać do 2030 roku. Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

