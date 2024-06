21 czerwca 2024 roku w Gdańsku, odbyło się wielkie otwarcie restauracji: „DOKI kebab and burger”!

Nowo otwarta restauracja „DOKI, kebab and burger”, znajdująca się w samym sercu Gdańska, jak sama nazwa wskazuje, posiada w swojej ofercie dania typu: kebab i burger oraz dania kuchni orientalnej. Potrawy są przygotowywane pysznie, szybko i profesjonalnie, z ogromną dozą smaku. Jedzenie oferowane w restauracji „DOKI kebab and burger”, przygotowywane jest z należytą starannością i przyciągnęło swoim zapachem wielu klientów, spokojnie przechodzących ulicą, ana wielkie otwarcie.

Wielkie otwarcie: „DOKI kebab and burger”, było ogromnym wydarzeniem dla właścicieli, pracowników i klientów restauracji. Zorganizowano promocję 50% zniżki na całe zamówienie, kody rabatowe za 1 zł, dla pierwszych 100 osób, którzy odwiedzili restaurację tego dnia oraz pokaz wyścigowego samochodu. Można było zobaczyć wystawę PORSCHE 924 który w tym roku ukończył rajd dakar!

Aromatyczny klimat

Restauracja DOKi kebab and burger to bardzo klimatyczne i aromatyczne miejsce. Podczas wielkiego otwarcia w kolejce tłoczyły się tłumy, po prostu dlatego, że zapach, pysznego, świeżego i soczystego jedzenia, można było już czuć na ulicy. Nowoczesne miejsce, wyposażone w dobrze dopasowane meble, tworzące wyjątkową aranżację. Można zjeść również na tarasie, na którym znajdują się stoły i bardzo wygodne krzesła. Restauracja posiada także bar i można zamówić sobie do jedzenia drinka, bądź piwo.