Grand Prix Gdyni 2020. Wirtualny Bieg Świętojański od 26 do 28 czerwca możliwy dzięki aplikacji VRace by Sport Heroes

Grand Prix Gdyni Wirtualny Bieg Świętojański w nowej odsłonie 26-28 czerwca

- Bieg Świętojański, który zaplanowano od 26 do 28 czerwca br. będzie początkiem nowej ery dla zawodów wirtualnych, które w ostatnim czasie stają się coraz popularniejsze – mówi Maciej Pawłowski, menedżer SE Group, przedstawiciel organizatora Grand Prix Gdyni. - Wszyscy uczestnicy, jako pierwsi w Polsce, będą korzystać z najnowszej technologii o nazwie VRace by Sport Heroes. Jest to zupełnie nowe narzędzie, które ułatwi rywalizację i porównywanie aktywności w wyścigach i wyzwaniach wirtualnych.

VRace by Sport Heroes to nowoczesna platforma dzięki, której uczestnicy Wirtualnego Biegu Świętojańskiego otrzymają dostęp do klasyfikacji, od razu po przebiegnięciu swojego dystansu. Koniec z wykonywaniem zrzutów ekranu lub robieniem zdjęć aplikacji i przesyłaniem ich do organizatora. Dzięki VRace by Sport Heroes wyniki wszystkich zawodników będą trafiać do jednej, ogólnodostępnej bazy w czasie rzeczywistym. Narzędzie współpracuje z najpopularniejszymi aplikacjami monitorującymi naszą aktywność fizyczną: Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Nike+, MapMyRun, Runkeeper, HealthMate, Rouvy, DecathlonCoach, TomTom, czy Movescount.