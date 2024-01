Śnieżna odsłona biegu City Trail w Gdańsku. Najszybszym nie przeszkadzał nawet rozerwany na trasie but ZDJĘCIA

Bieg przełajowy City Trail Trójmiasto 14.01.2024

Z grupy kobiet najlepiej na śliskiej trasie poradziła sobie Marta Łagownik i to ona jest najbliższa końcowego sukcesu w "generalce". Wynik gdańskiej triathlonistki to 20.06. Drugą lokatę wywalczyła Regina Piechowska (21.18), a trzecia była Hanna Wiśniewska (21.29).

- Warunki były bardzo trudne, trasa ośnieżona i oblodzona, po rozgrzewce zdecydowałam się (robię to bardzo rzadko) na bieg w kolcach i to był strzał w dziesiątkę. Wszyscy, którzy zakupili nakładki w dniu startu tego nie pożałowali. Bardzo dobrze mi się biegło i myślałam, że czas będzie dobry, jak na te warunki, ale pech chciał, że tuż za trzecim kilometrem podeszwa od prawego buta z kolcami zaczęła mi się delikatnie odklejać i kłapać jak klapek. Gdzieś około czwartego kilometra odpadła już kompletnie, na szczęście poczułam to, więc cofnęłam się po nią i zabrałam, żeby nie śmiecić w lesie. Doleciałam do mety cała i zdrowa, i jestem bardzo zadowolona - opisywała później z uśmiechem na twarzy Marta Łagownik.