Groźny wypadek na Obwodnicy Trójmiasta zablokował trasę: co wiadomo? Zderzyło się 5 samochodów. Są ranni

Zderzenie na Obwodnicy Trójmiasta

Zgodnie z informacjami od strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, doszło do poważnego wypadku na Obwodnicy Trójmiasta na wysokości Karczemek. Zderzyło się tam pięć pojazdów: dwa ciężarowe, dwa dostawcze oraz jedno auto osobowe.

W akcji udział bierze udział siedem zastępów straży pożarnej, medycy ratownicy oraz policja. Trasa w kierunku Łodzi jest obecnie zablokowana (tak było do ok. godz. 13), co powoduje duże utrudnienia w ruchu drogowym.