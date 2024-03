Groźny wypadek w Gdańsku na ulicy Spacerowej. Jedna osoba została ranna Michał Karcz

We wtorek późnym wieczorem na ulicy Spacerowej w Gdańsku doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wypadku ranna została jedna osoba, która została zabrana do szpitala. Przez prawie 3 godziny droga była zablokowana w obu kierunkach.