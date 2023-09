Historyczna podróż z Torunia do Darłowa przez Trójmiasto. W ramach projektu "DORA" pojedziemy nieczynnymi już liniami

Pociągiem historycznym przez nieczynne linie północnej Polski

Stowarzyszenie wraz z partnerami organizuje serię przejazdów pociągiem historycznym. W dniach 7 i 8 października będzie on natomiast przejeżdżał przez aż trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz zachodniopomorskie. Pierwszego dnia, czyli w sobotę, pasażerowie przejadą na trasie z Torunia do Darłowa m.in. przez Czersk, Chojnice oraz Czarne. Będzie to okazja przebyć dystans na nieczynnej od ponad dwudziestu lat linii Człuchów-Przechlewo.

Następnego dnia, w niedzielę 8 października, pociąg znowu będzie kursował z Torunia do Darłowa, ale tym razem odwiedzi również Trójmiasto. Na trasie z Gdyni do Gdańska Głównego przejedzie linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z pominięciem Sopotu i bez przystanku we Wrzeszczu. Z samego Gdańska pojedzie przez Gdańsk Północny i grupą torów zbiorczych przy stacji Gdańsk Kanał Kaszubski. Później pociąg odwiedzi również Malbork i Kwidzyn, a stamtąd ruszy nieczynną na co dzień linią Kwidzyn-Prabuty-Kwidzyn. Później droga do Torunia będzie przebiegać przez Grudziądz.