W dzień wyborów trójmiejską komunikacją miejską pojedziemy za darmo

- Przypominamy, że osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz te, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia, mogą głosować korespondencyjnie lub poprzez pełnomocnika. Stosowne wnioski składa się w urzędzie miasta. Jeżeli ktoś decyduje się na głosowanie korespondencyjne, musi to zrobić do 25 marca. Jeżeli decyduje się na głosowanie poprzez pełnomocnika do 29 marca. Zachęcamy także wszystkich, którzy mieszkają w naszych miastach, ale z różnych przyczyn nie są tutaj zameldowani, żeby najpóźniej do 2 kwietnia zameldowali się, aby mogli wziąć udział w wyborach. Organizujemy także, jak Gdańsk i Gdynia bezpłatny transport dla osób, które mają problemy z poruszaniem się - mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca obowiązki prezydenta Sopotu.