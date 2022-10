Inspekcja Handlowa przeprowadzi kontrole. Czy, kupując produkty, jesteśmy bezpieczni?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Badania produktów

Inspekcja Handlowa prowadzi badania różnych produktów używanych na co dzień, sprawdzając, czy zawierają one substancje chemiczne zagrażające naszemu życiu. Obecnie prowadzone badania dotyczą wyrobów skórzanych takich jak torebki, obuwie, paski do spodni. Sprawdzana jest na ich powierzchni obecność dwóch substancji chemicznych: chromu i aminów aromatycznych.

Do badania wzięto 53 próbki z różnych skórzanych produktów. W celu stwierdzenia lub wykluczenia obecności niebezpiecznych substancji, do probówki z odpowiednim płynem wkładano kawałek materiału. Jeżeli płyn zabarwił się na różowo, oznaczało to, że przekroczono dopuszczalną normę związków chemicznych.