Inwestycja za 2,6 miliarda złotych na półmetku. Poprawi dostęp kolejowy do portów w Gdańsku i Gdyni

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Gdańsku i Gdyni. Co wykonano, co jeszcze powstanie?

Dzięki zakończonym dotychczas pracom po nowych, zelektryfikowanych torach dojeżdżają już pociągi do nabrzeży w Gdańsku. Natomiast z nowego, Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port, oddanego do użytku w ubiegłym miesiącu, prowadzony jest ruch kolejowy do nabrzeży w Gdyni.

W ciągu doby dyżurni ruchu zapewniają sprawne i bezpieczne przejazdy około 50 pociągów z ładunkami oraz nadzorują około 230 jazd manewrowych. Prace kolejarzy wspierają nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Informacje o sytuacji na torach dojazdowych do portu i na stacji towarowej obserwowane są na monitorach. Komputerowe urządzenia umożliwiają pracę manewrową oraz nadzór nad zestawianiem i przygotowaniem pociągów do jazdy.