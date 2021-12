Iwona Niedźwiedź ocenia reprezentację Polski: W piłce ręcznej dużo wygrywa się obroną, a trener Patryk Rombel kładzie na to nacisk

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn rozegrała trzy mecze turnieju towarzyskiego w Ergo Arenie. Przegrała z Tunezją 26:30, a następnie pokonała Japonię 28:27 i Holandię 33:27. Jaki ocenia pani ten występ?

Zobaczyliśmy reprezentację, która cały czas jest w budowie. Moim zdaniem, zobaczyliśmy grupę, która idzie cały czas w dobrą stronę. Mówi się, że kobieta zmienną jest, ale zobaczyliśmy w pierwszym meczu słabo grający zespół, bo nie można się oszukiwać i z Tunezją Polacy zagrali słabo, a w kolejnym dniu reprezentacja była zupełnie odmieniona. Wisienką na torcie był ostatni mecz z Holandią, w którym spisała się najlepiej.

Trener Patryk Rombel przyznał szczerze, że drużyna z Tunezją zaskoczyła go tym, że popełniła aż tyle błędów własnych, co ostatnio jej się nie przytrafiało. Czy to rzeczywiście była największa bolączka Polaków?

Zdecydowanie, to był główny mankament. To co wyróżniało nas na tle zespołów, które przyjechały do Gdańska, to był fakt, że byliśmy jedynymi, którzy nie potrafią przeprowadzić kontrataku. Nie próbowaliśmy tego rozwiązania, a jak już próbowaliśmy, to gubiliśmy piłki. Myślę, że na poziomie międzynarodowym, na poziomie reprezentacji Polski to się absolutnie nie powinno dziać. To było niepokojące, ale moim zdaniem ten niepokój trwał tylko 12-15 godzin. Już kolejnego dnia widzieliśmy zupełnie inaczej grający zespół, a to było bardzo budujące. Z Holandią zobaczyliśmy już bardzo fajny mecz, na pewno najlepszy w wykonaniu reprezentacji Polski. W zasadzie nie było elementu, do którego moglibyśmy się przyczepić.