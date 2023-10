Jakie mieszkania można kupić w Gdańsku z „Bezpiecznym Kredytem 2%”?

Coraz więcej osób korzysta z programu„Bezpieczny Kredyt 2%”

Dwa miesiące działania programu „Bezpieczny Kredyt 2%” sprawiło, że coraz więcej osób chce z niego skorzystać. Do programu przystępują też kolejne banki. Do tej pory umowy o współpracy w zakresie „Bezpiecznego Kredytu 2%” podpisało jedenaście banków. Najwięcej wniosków trafiło do PKO Bank Polski i Bank Pekao. Obejmujące lipiec i sierpień statystyki Ministerstwa Rozwoju i Technologii mówią o 41,8 tys. chętnych na „Bezpieczny Kredyt 2%”. Biuro Informacji Kredytowej ocenia, że stanowili oni ok. 60% wszystkich ubiegających się o kredyty hipoteczne w sierpniu. Ponad 5,7 tys. szczęśliwców ma już w ręku pozytywną decyzję banku. Średnia kwota bezpiecznego kredytu wynosi 377 tys. zł.