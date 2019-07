Jarmark św. Dominika 2019 w Gdańsku. Przystanek Park Świętopełka - kuchnia świata, koncerty i czytanie dla dzieci [zdjęcia]

Sobotnie uroczyste otwarcie 759. Jarmarku św. Dominika na przedprożu Dworu Artusa na Długim Targu zgromadziło tłumy turystów.

- Rozpoczyna się ten wyjątkowy czas. Rozpoczynamy 759 Jarmark św. Dominika. Był to zawsze okres, w którym goście z całego świata, goście z całej Polski zjeżdżali do Gdańska, żeby z jednej strony handlować wszelkimi dobrami, z drugiej strony te dobra kupować. Pielęgnując tę tradycję, myśląc od czasów średniowiecznych jak to w Gdańsku wyglądało, cieszymy się także dzisiejszym otwarciem, tym że na 3 tygodnie nasze miasto zmieni się w ten cudowny, taki rozedrgany tygiel różnorodności - powiedział w sobotę wiceprezydent Piotr Borawski przekazując klucz do bram miasta Andrzejowi Bojanowskiemu, prezesowi Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.