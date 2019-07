Jarmark św. Dominika 2019. Program, mapa stoisk i atrakcji, punkty informacyjne, przystanki kulinarne i koncerty

Uroczyste rozpoczęcie jarmarku odbędzie się 27 lipca, a obwieści specjalnie napisany (w oparciu gdańskie muzykalia) hejnał. Co roku dopisywana jest do niego jedna nuta - w tym roku będzie ich 759. Kulminacyjnym momentem ceremonii otwarcia będzie przekazanie przez Prezydenta Gdańska klucza do bram miasta kupcom.

Punkty gastronomiczne

W tym roku na terenie jarmarku będzie sześć kulinarnych przystanków i każdy oferować będzie inny rodzaj kuchni.

Dobre jedzenie najlepiej smakuje w towarzystwie muzyki, dlatego na tych, którzy lubią subtelne, muzyczne klimaty i letnie leniwe wieczory, w poniedziałki i czwartki w Parku Świętopełka czekać będzie „Stacja Soul & Jazz”, a we wtorki i w środy „Stacja Słowo” – czyli czytanie bajek i wieczorne opowieści do poduchy.

Wieczorami muzyka rozbrzmiewać też będzie na Placu Kobzdeja: w wersji klasycznej, folkowej i gospelowej. Za dnia bawić się tu będą dzieciaki podczas Bajkowiska (teatrzyki, artystyczne warsztaty), w strefie gier planszowych i – po raz pierwszy – działać będzie „Przedszkole Dominika” (będzie tu można pozostawić odpłatnie dziecko pod fachową opieką).