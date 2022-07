Jarmark św. Dominika 2022 w Gdańsku. Szczegółowy program. Co się wydarzy? Początek 23 lipca 2022 roku!

- Już 23 lipca rusza 762 Jarmark św. Dominika. To nasza gdańska tradycja - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas specjalnej konferencji poświęconej wydarzeniu. - W tym roku spodziewamy się około sześciuset wystawców ponad siedemset stoisk, ale skoro jesteśmy w Gdańsku, skoro jesteśmy na Pomorzu, to powinniśmy też wiedzieć, że spośród tych sześciuset wystawców ponad jedna czwarta to są przedsiębiorcy, artyści, rzemieślnicy z Trójmiasta.