Jest decyzja środowiskowa dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III

- Wydana decyzja to istotny kamień milowy, który przybliża nas do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Decyzja środowiskowa otwiera naszym projektom drogę do kontynuacji procesu inwestycyjnego, w tym do uzyskania pozwoleń na budowę. Nasze dwie morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III dostarczą odnawialną energię dla ponad dwóch milionów gospodarstw domowych – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Zarządu Equinor w Polsce.