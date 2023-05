Juwenalia Gdańskie 2023. Sezon festiwalowy czas zacząć! Zobacz, kto wystąpi na juwenaliach w Gdańsku Maja Czech

Juwenalia - czyli to, na co czeka każdy student w Polsce. Jest to jednak impreza, na której fantastycznie bawią się nie tylko studenci - każdy może kupić bilet i wysłuchać koncertów najpopularniejszych artystów w kraju. Zobaczcie, kto wystąpi w Gdańsku już 19 i 20 maja!