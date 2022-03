Karolina Jaszczyszyn: Mamy niezwykłą drużynę. Traktujemy się jak rodzina. Za trenerem Januszem Urbanowiczem pójdziemy w ogień

Co powie pani osobom, które uważają, że rugby to sport przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn?

Należy wyjść już ze starych przekonań, w których tkwimy od wielu lat. Cały świat zrobił krok w przód, my też powinniśmy. Proszę przyjść na nasz mecz i zobaczyć jak grają kobiety. Warto przeczytać o naszych sukcesach i poznać naszą drużynę. To doskonały dowód na to, że to sport dla kobiet.

Pochodzi pani z Krzyża. Jest pani już rozpoznawalna w swojej gminie Czersk? Wiedzą tam, że mają tak zdolną sportsmenkę?

Muszę przyznać, że tak. W każdej szkole, w której się uczyłam, są gazetki na mój temat. Ostatnio nawet w szkole, w której pracowała moja mama, widziałam siebie w wyróżnionych pracach „Mój wzór”. Niestety bardzo rzadko bywam w domu, ale jest mi zawsze bardzo miło, gdy ktoś na ulicy zatrzymuje mnie i gratuluje sukcesów.