Rugbiści Ogniwa Sopot w Aleksandrowie Łódzkim chcą odzyskać tytuł mistrzowski. Wielki finał w niedzielę, 11 czerwca

- Naszym przeciwnikiem będzie Ogniwo Sopot, z którym przez wiele lat rozegraliśmy wiele ciężkich i dobrych meczów. Graliśmy ze sobą już w finałach mistrzostw Polski jako Budowlani Rugby SA. Po raz pierwszy zagramy w Aleksandrowie Łódzkim i bardzo się cieszymy z tego z kilku powodów. Zagramy na boisku trawiastym i to będzie ważny element, który będzie po naszej stronie. Czy nam pomoże? Liczymy na to, bo drużyna, która trenuje na co dzień na boisku syntetycznym na pewno będzie zachowywać się w takim meczu inaczej. Zagramy nowymi piłkami z logo Aleksandrowa Łódzkiego, w tonacji złoto-czarnej i też liczymy, że przyniosą nam szczęście - mówi Mirosław Żórawski, trener rugbistów Budo 2011.