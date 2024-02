Kolejne doniesienia o zatruciach tlenkiem węgla. Czad to cichy zabójca, jak się przed nim chronić?

Cichy zabójca groźny jak zawsze

Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe. W sezonie grzewczym podstawą naszego bezpieczeństwa są sprawne instalacje techniczne takie jak instalacja gazowa i elektryczna, przewody wentylacyjne oraz przewody kominowe. Jeżeli o tym zapomnimy, może to doprowadzić do zagrożenia naszego zdrowia, a nawet życia.

- Zachęcamy do zakupu, montażu zgodnie z instrukcją, jeżeli ktoś nie wie, jak ją zamontować , służymy pomocą, informacyjnie - mówi kpt. Paweł Przybyłowicz z KM PSP w Gdyni. - Pomagamy również osobom starszym w zamontowaniu czujek bądź wymianie baterii, ta inicjatywa powstała z rekomendacji Komendanta Głównego PSP przed kilku lat i jest wciąż realizowana. Warto pamiętać o wymianie baterii w czujkach przy okazji zmiany czasu, zarówno podczas zmiany czasu z wiosennego na zimowy, jak i z zimowego na wiosenny. To nie jest duży koszt, a mamy wtedy pewność , że urządzenie dbające o nasze bezpieczeństwo zawsze działa prawidłowo.

Jak działa autonomiczna czujka dymu?

Jeżeli do jej wnętrza wniknie dym, natychmiast uruchomi się głośny alarm dźwiękowy oraz alarm optyczny (zacznie migać czerwona dioda). Urządzenie, mimo że nie zapobiegnie powstaniu pożaru, skutecznie może zaalarmować nas o powstałym pożarze , co umożliwi szybkie opuszczenie zagrożonego mieszkania lub domu. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w porze nocnej, kiedy wszyscy śpią.

Regularnie sprawdzajmy również nasze piecyki gazowe

Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta . W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli . Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Przypomnijmy, że naprawa i konserwacja urządzenia gazowego, może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia .

Tlenek węgla - co musisz o nim wiedzieć?

Tlenek węgla - zwany też czadem - jest silnie trującym gazem. Nie wyczują go ludzkie zmysły, bo jest niewidoczny, pozbawiony zapachu i smaku. Źródłem emisji tlenku węgla w budynkach mieszkalnych są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, co powoduje, że gromadzi się głównie pod sufitem. Jak działa czad? Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach). Przy długotrwałym narażeniu na ekspozycję czadu następuje śmierć organizmu. Dlatego ważne jest, by co roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, zadbać o wykonanie obowiązkowych okresowych przeglądów, a także czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

