Nowoczesny patrolowiec trafi do Straży Granicznej już w przyszłym roku. Będzie pływał m.in. po Bałtyku i Morzu Śródziemnym

Pełnomorska jednostka patrolowa OPV o numerze burtowym SG-301 będzie wykonywała zadania w ochronie morskich granic Polski oraz zewnętrznych morskich granic UE - głównie na akwenach Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego. Będzie służyła m.in. do ujawniania prób przekroczenia morskich granic UE wbrew przepisom, przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz transportowania przez morskie granice odpadów i szkodliwych substancji chemicznych. Jednostka będzie mogła uczestniczyć w akcjach ratowniczych i humanitarnych. Będzie to największy patrolowiec we flocie morskiej Straży Granicznej, a jednocześnie - jedna z najnowocześniejszych pełnomorskich jednostek patrolowych na wodach Morza Bałtyckiego.

Patrolowiec ma długość prawie 70 m,

szerokość 11,5 m

oraz zanurzenie około 4,5 m.

Jednostka będzie mogła wykonywać zadania bez zawijania do portu minimum przez 12 dni z 35 osobami (w tym 20 członkami stałej załogi).

Na jednostce będą zamontowane także dwa kontenery z wyposażeniem ratowniczym.

Dodatkowo patrolowiec będzie miał na burtach dwa szybkie pontony silnikowe służące do działań interwencyjnych.

W części rufowej przewidziano miejsce dla w sumie 250 rozbitków, którzy będą mogli tam przebywać do 24 godzin.