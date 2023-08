Kolejne zmiany w organizacji ruchu ul. Ogarnej. Wejdą w życie od poniedziałku Andrzej Kowalski

Kolejne zmiany w związku z remontem ulicy Ogarnej w Gdańsku. Tym razem będą one dotyczyć organizacji ruchu i zostaną wprowadzone 21 sierpnia. Odcinek od ulicy Powroźniczej do posesji Ogarna 103/105 będzie niedostępny dla kierowców. Taki stan rzeczy potrwa co najmniej do końca września.