Kolorowe pieniądze z bankomatów. Będą problemy z wypłatami gotówki. Zmiany obejmą ok. 8,5 tys. maszyn w całej Polsce. Oto, co musisz zrobić Piotr Niemkiewicz

Rewolucja w wypłacaniu pieniędzy z bankomatów. Maszyny wydadzą barwione banknoty z ok. 8,5 tysiąca punktów w całej Polsce. Właśnie wszedł w życie nowy system zabezpieczeń przed kradzieżą pieniędzy z bankomatów. I jest kosztowny, bo jak szacują specjaliści, jego wprowadzenie może pochłonąć ok. 250 milionów złotych. Wypłacasz gotówkę z bankomatu? Sprawdź, co to dla ciebie oznacza.