Komisja wyjaśniła, dlaczego holowany żuraw stoczniowy wypadł do Morza Bałtyckiego. Marynarze byli pod wpływem alkoholu?

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich opublikowała liczący 85 stron raport z wypadku morskiego, do którego doszło 24 sierpnia 2022 roku na Morzu Bałtyckim. Z raportu wynika, że holownik Odys z doczepionym pontonem TRD Voyager, na którym był umieszczony żuraw stoczniowy o masie 255 ton i wysokości 46,8 m płynął z Gdyni do Szczecina. W trakcie rejsu, między Ustką a Łebą, doszło do upadku żurawia z pokładu pontonu do morza.

Komisja w raporcie wskazała na uchybienia w skutecznym zabezpieczeniu ładunku żurawia do transportu morskiego, które zostały popełnione na etapie projektowania, mocowania i przygotowania pontonu wraz z ładunkiem żurawia stoczniowego do holowania.