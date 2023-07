Koncertowy sierpień w Teatrze Leśnym. Winda GAK zaprasza na cały miesiąc występów muzycznych

Beata Dunajewska, kierowniczka Windy GAK mówi:

Cieszę się, że po raz kolejny możemy zaprosić publiczność do Teatru Leśnego i zaproponować jej ciekawy, różnorodny program. Sierpień upłynie pod znakiem muzyki jazzowej, alternatywnej, rockowej, klasycznej. Każdy meloman znajdzie coś dla siebie. Do wyjątkowego obiektu przy Jaśkowej Dolinie po długim czasie powróci także teatr. Zapraszamy w sierpniu do Teatru Leśnego!