Koniec z malowanym rondem na Jasieniu? Rozpoczął się pierwszy etap prac. ZDJĘCIA

Koniec z malowanym rondem. Ruszyły prace budowy ronda na gdańskim Jasieniu

Dotychczas był to nie lada koszmar dla mieszkańców gdańskiego Jasienia. Ci czekali na wybudowanie ronda jeszcze od 2020 roku, kiedy to spółka Investing w ramach umowy miała zrealizować w tym miejscu inwestycję. Brak decyzji o pozwoleniu na budowę zablokował jednak zamiary, a firma odstąpiła od umowy. Aż do dziś znajduje się tam wymalowana tarcza ronda, a odległości pomiędzy wlotami sprawiają spore kłopoty kierowcom.

Szykuje się jednak kolejne podejście do przebudowy tego miejsca. W poniedziałek, 17 kwietnia, rozpoczęły się prace budowlane. Nowym wykonawcą jest firma Modesta, a łączna wartość umowy to przeszło 3,7 mln zł. Rondo będzie miało 20 metrów średnicy, a wyspa zostanie dostosowana do przejazdu przez autobusy komunikacji miejskiej.