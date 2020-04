Koronawirus na Pomorzu. LPP i pomorski samorząd wesprą domy pomocy społecznej

- Podopieczni instytucji sprawujących opiekę całodobową są szczególnie narażeni na zakażenie. Pandemia koronawirusa uderza najmocniej właśnie w osoby starsze, przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, wymagające stałej opieki. Ryzyko zakażenia i zachorowania właśnie tej grupy osób, a co za tym idzie również ich opiekunów jest bardzo wysokie – mówi Agnieszka Zabłocka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. - Zarówno w Polsce, jak i na Pomorzu doszło już do przypadków zakażenia koronawirusem personelu i podopiecznych DPS. To pokazuje jak ważne jest zaopatrzenie tych placówek w środki ochronne – dodaje Zabłocka.