Koronawirus. Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego muszą zwolnić część akademika na potrzeby lekarzy UCK

Zajmujący pokoje Domu Studenckiego nr 1 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego muszą zwolnić je na potrzeby lekarzy UCK. Dotyczy to również osób, które opuściły akademik i obecnie znajdują się poza Trójmiastem. Rzeczy osobiste części studentów mają być komisyjne pakowane oraz składowane w specjalnie do tego utworzonym magazynie.

Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego informują o planowanych zmianach w Domu Studenckim nr 1 w Gdańsku. Zgodnie z decyzją władz uczelni segment C obiektu ma zostać w całości udostępniony lekarzom Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju. Punktem spornym jest to w jaki sposób przeprowadzka studentów ma zostać zorganizowana. Jak się nieoficjalnie dowiadzieliśmy, w pierwszej kolejności zwolnione zostaną pokoje zajmowane przez osoby, które póki co zostały w DS nr 1. W dalszej, opróżniane będą pokoje tych, którzy opuścili akademiki w związku z zawieszeniem zajęć na uczelni – m.in. takie informacje docierały do studentów za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych. W ostatnim przypadku pozostawione rzeczy będą pakowane przez osoby trzecie oraz umieszczane w magazynie. Część studentów ma wątpliwości, czy przedmioty osobiste będą w stu procentach bezpieczne.

Przed wyjazdem do domów rodzinnych otrzymaliśmy informację, że „zaleca się studentom i doktorom powrót do miejsca stałego zamieszkania”, nie poinformowano natomiast o potrzebie zabrania cennych rzeczy i nie było planów przekwaterowania akademika na pokoje dla lekarzy – pisze do redakcji DB jeden ze studentów. - Teraz otrzymaliśmy taką informację i nie mamy nawet wstępu do akademika, by móc zabrać własne, prywatne rzeczy. Uczelnia ma informować na bieżąco na temat numeracji pokojów przeznaczonych do opróżnienia oraz miejsc lokowania kolejnych osób. Studenci będą mieli możliwość odbioru swoich rzeczy po wcześniejszym kontakcie z wyznaczonymi do tego osobami, m.in. przewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studenckiego, z którym konsultowano decyzje w tej sprawie.

Mamy ciągły kontakt ze studentami, których problemy na bieżąco rozwiązujemy wspólnie z władzami uczelni – mówi Bartosz Fałkowski. - Decyzje, które zostały podjęte w porozumieniu z nami mają na celu jedynie zapewnienie bezpieczeństwa i są adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Władze uczelni nie informują czy mieszkający w segmencie C będą mogli wrócić do akademika, by zawczasu odebrać pozostawione rzeczy. Na razie nie ma takiej możliwości. Zapewniają jednocześnie, że wszelkie czynności, będą przeprowadzane z zapewnieniem dbałości o mienie studentów.

- W porozumieniu z Uczelnianym Samorządem Studenckich GUMed podjęto decyzję o przeznaczeniu segmentu C Domu Studenckiego nr 1 do ewentualnego wykorzystania przez lekarzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Rzeczy osobiste studentów zostaną komisyjnie zabezpieczone i przeniesione do nowej lokalizacji, o czym studenci zostaną poinformowani indywidualnie – informuje Marek Langowski, kanclerza GUMed. - Władze uczelni dokładają wszelkich starań, by ten proces został przeprowadzony w sposób bezpieczny i jak najmniej uciążliwy. Niestety nie ma możliwości zakwaterowania lekarzy w Centrum Sportu GUMed. Obiekt ten nie dysponuje kuchnią, odpowiednim węzłem sanitarnym oraz pokojami, w których mogliby odpocząć lekarze po wielogodzinnych dyżurach w szpitalu.

Rozgoryczenie studentów wzbudza fakt, że do akademika mogą wchodzić obecnie jedynie osoby, które wciąż w nim mieszkają. Pozostali, mimo pozostawienia w nim swoich rzeczy, nie są wpuszczani. Przypominają też, że ich praw do własności nie ogranicza np. stan nadzwyczajny. Nie życzymy sobie, by osoby trzecie grzebały w naszych rzeczach – odpowiada jeden ze studentów. - Jeśli pewne rzeczy zaginą bądź zostaną zniszczone, kto będzie za to odpowiadać? Jesteśmy zostawieni w dezinformacji i z brakiem możliwości dostępu do własnych rzeczy.

