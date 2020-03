Koronawirus. W Gdańsku pod nadzorem policji jest 2 tys. domostw. Trwają kontrole "kwarantannowiczów"

Z informacji udostępnionych na oficjalnym Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi czy zawodowymi. Obostrzeniem nie objęto:

W miniony wtorek, premier Mateusz Morawiecki wprowadził kolejne ograniczenia sanitarne, które mają na celu zbliżenie naszego życia do zasad nałożonych na osoby przebywające na kwarantannie domowej.

WAŻNE! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Co istotne, obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Ze względu na powroty gdańszczan z zagranicy oraz przyrost potwierdzonych przypadków zakażeń na tym obszarze, liczba osób objętych kwarantanną domową wzrasta w szybkim tempie. Izolacji domowej poddaje się wszystkie osoby, które wróciły z zagranicy lub miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Przedsięwzięcie to nadzorowane jest przez policję na obszarze całego kraju.

Przymusowa kwarantanna w Gdańsku

Z raportu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wynika, że na dzień 18 marca br. osób objętych przymusową kwarantanną w województwie pomorskim było 983. Jednakże już kilka dni później - 24 marca - w Gdańsku na tzw. policyjnej liście "do sprawdzenia" widniało około 2 tysiące adresów. Warto wspomnieć, że w niektórych domostwach kwarantanną objętych jest kilka osób, a nie tylko jedna.