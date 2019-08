„Kręć kilometry dla Gdańska”. Ruszyła VII edycja

Zysk nie tylko dla środowiska

Podczas inauguracji gry rowerowej, która miała miejsce 29 sierpnia pod siedzibą Rady Miasta obecny był wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak. Udział wzięła również Marta Golyszyny, reprezentująca firmę „Jappesen Poland”, która zwyciężyła poprzednią edycję.

Korzyści z jazdy rowerem jest wiele - przekonywano. - Dobrze wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne, gdyż wzrasta poziom endorfin, a także poprawia się kondycja. Jest to również oszczędność pieniędzy i czasu, co pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym. Pracownik dojeżdżający do pracy rowerem jest bardziej wydajny i punktualny. Potrafi skupić się na pracy, jest odstresowany i kreatywny. Przekłada się to na mniejszą ilość zwolnień lekarskich, co jest zyskiem dla firmy.

Gdańsk liderem w grach rowerowych

Gra Rowerowa - „Kręć kilometry dla Gdańska” to kontynuacja idei kampanii „European Cycling Challenge - Kręć kilometry dla Gdańska”, której trzy wcześniejsze edycje zakończyły się sukcesem Gdańska.

- W zeszłym roku kampanię, promującą dojeżdżanie do pracy na rowerze, zorganizowaliśmy już po raz szósty, ale po raz pierwszy jesienią. Nowa formuła kampanii spodobała się gdańszczanom - chwali się magistrat.