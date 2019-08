Krzyże Wolności i Solidarności otrzymali dziś działacze opozycji antykomunistycznej

Głos w czasie piątkowej uroczystości zabrał także prezes IPN, dr Jarosław Szarek.

- To Wy nadaliście temu miesiącowi imię Solidarność. Ruch Solidarności niepowtarzalny, wyjątkowy, ruch, który zaczął odpychać z tej części Europy zło komunizmu. Ta walka zakończyła się zwycięstwem i jest to Wasze zwycięstwo – mówił, zwracając się do odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności, prezes Szarek. - Mijają cztery dekady. Czym z tej perspektywy była Solidarność? Solidarność wyrastała z marzeń o wolną i niepodległą Polskę. Jako Instytut Pamięci Narodowej będziemy czynić wszystko, żeby wypełnić to dziedzictwo sierpnia ‘80. To lekcja, że najważniejsza w życiu jest wierność prawdzie, dobru, pięknu. Nieście dalej opowieść o niezwykłym czasie sierpniu ‘80 młodemu pokoleniu. To jest również Wasze zadanie i z tego zadania nie rezygnujcie – mówił prezes IPN, dr Jarosław Szarek.