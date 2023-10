Książki z zakurzonej półki. Król romansu i jego fabryka marzeń

Król romansu i jego fabryka marzeń

Heinz G. Konsalik, bo o nim mowa, naprawdę nazywał się Heinz Günther. Konsalik to nazwisko panieńskie jego matki. Według rodzinnej tradycji przodkowie pisarza wywodzili się ze starego saksońskiego rodu baronów von Günther, którzy w okresie wilhelmińskim zrzekli się tytułu szlacheckiego… Konsalik nie był jednak pisarzem dla elit. Był raczej baronem, a może nawet królem tanich, często niewiele wartych romansideł.

Oto krótkie streszczenie „Statku nadziei”, które mam nadzieję potencjalni czytelnicy mi wybaczą…

Karl Haussmann, zamożny przedsiębiorca z Gelsenkirchen, postanawia wyjechać na urlop do Włoch. Zabiera ze sobą żonę Erikę oraz młodszą o całe pokolenie sekretarkę i kandydatkę na kochankę w jednej osobie - piękną Marion. W charakterze przyzwoitki jedzie z nimi narzeczony Marion, Frank Hellberg, z zawodu dziennikarz. W Rimini Erikę chwytają gwałtowne bóle. Od dawna podejrzewała, że coś rośnie w jej brzuchu… Wezwany lekarz potwierdza najgorsze przypuszczenia - raka. Przed Marion otwiera się perspektywa małżeństwa z owdowiałym przemysłowcem, jednak droga do tego daleka, zaś stary drań, pod wpływem wyrzutów sumienia postanawia walczyć o życie żony. Nie odwozi jej jednak do Niemiec, nie szuka pomocy w renomowanych klinikach onkologicznych, lecz zdaje się na szarlatana urzędującego w zapadłej górskiej mieścinie, niedaleko Rzymu… Tam Frank przypadkowo poznaje pacjentkę owego uzdrowiciela, młodą i oczywiście piękną Włoszkę - Claudię. Dziewczyna wyjaśnia mu to, co czytelnik o jakiej takiej wyobraźni wie z góry, mianowicie, że właściciel „kliniki” to oszust, wyłudzający od frajerów pieniądze. Dziennikarz niemal siłą wyrywa Claudię z jego rąk, po czym dalszą podróż bohaterowie odbywają już w piątkę. Ich celem jest teraz Bari na południu Włoch, skąd przez Adriatyk chcą się przeprawić do Dubrownika i dalej do Sarajewa. Pracuje tam lekarz, który, jak zapewnia Claudia, wynalazł cudowne pigułki na wszystkie rodzaje nowotworów.