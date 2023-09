Książki z zakurzonej półki: Sten Nadolny, „Odkrywanie powolności”. Pochwała rozwagi

Powieść „Odkrywanie powolności”, bo taki tytuł nosi polska edycja powieści, opisuje losy Sir Johna Franklina - słynnego angielskiego kontradmirała, polarnika i wicegubernatora Ziemi Van Diemensa, czyli dzisiejszej Tasmanii. Ciekawy to przypadek: niemiecki autor i brytyjski podróżnik… Niestety, ani z odautorskiej noty biograficznej, ani z posłowia Andrzeja Stasiuka nie dowiadujemy się, dlaczego Sten Nadolny za kanwę swej powieści obrał życie Sir Johna Franklina. Pisarz wymienia wprawdzie źródła, z jakich korzystał, odtwarzając historię owego „powolnego” żeglarza, jednak nie wspomina, że był on obiektem jego fascynacji już od dziecka.

Sten Nadolny początkowo nie chciał iść drogą wyznaczoną przez rodziców. Po ukończeniu szkoły średniej studiował w Monachium w szkole oficerskiej. Ostatecznie wybrał jednak zainteresowania historyczne - szczególnie pasjonowały go średniowiecze, historia nowożytna oraz nauki polityczne. W roku 1976 uzyskał doktorat na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Tam zetknął się z ruchem studenckim, którego idee początkowo go zafascynowały. Później jednak, wraz z ich radykalizacją, zdecydowanie je odrzucił. Został nauczycielem historii w jednym z berlińskich gimnazjów, ale i ten zawód okazał się nietrafiony.

Sten Nadolny urodził się w 1942 roku w Brandenburgii, w miejscowości Zehdenick. Obecnie mieszka w Berlinie. Jest synem pary pisarzy - Burkharda i Isabelli Nadolnych. Dzieciństwo spędził w bawarskim Chieming, gdzie do śmierci mieszkała jego matka. Jego dziadek ze strony matki był artystą malarzem, a ze strony ojca - dyplomatą.

Od roku 1977 Nadolny zaczął zajmować się biznesem filmowym. Pracował także jako taksówkarz i urzędnik więzienny. Próbował również sił w filmie „Octopussy” u boku „Jamesa Bonda”. Następnie chciał zostać reżyserem. Otrzymał nawet stypendium na napisanie scenariusza filmowego, ale obraz „Netzkaarte” nigdy nie został zrealizowany - później Nadolny wykorzystał ten materiał do swojej debiutanckiej powieści o tym samym tytule.

W posłowiu do drugiej książki Nadolnego „Odkrywanie powolności” Andrzej Stasiuk pisze tak: „W pierwszej warstwie jest to pastisz tradycyjnej powieści edukacyjnej, wykorzystującej formy literatury podróżniczej i przygodowej”. Jego zdaniem powieść Nadolnego to „próba antropologicznego eksperymentu, w którym autor analizuje fenomen związku między indywidualnym umysłem a uniwersalnymi strukturami kultury”. Książkę można także odczytać jako „osobliwe świadectwo wyczerpania literatury i postmodernistyczną dezynwolturę”.

Obawiam się, że po takiej laudacji - przy całym szacunku do Andrzeja Stasiuka - wielu potencjalnych czytelników cisnęło powieść Nadolnego między diabły. Oczywiście ze szkodą dla samych siebie, bo „Odkrywanie powolności” czyta się od początku do końca jednym tchem. Mogę natomiast zgodzić się ze Stasiukiem, że powieść ta jest „wielowymiarowa”. Kreśląc sylwetkę marynarza, odkrywcy, a także polityka, Nadolny chciał zapewne nie tylko przybliżyć wspaniałą, choć zarazem tragiczną postać Sir Johna Franklina, lecz także ukazać namiętności i marzenia ludzi tamtej epoki. I ich mentalność, wcale nie tak różną od naszej, choć osadzoną w innej rzeczywistości…