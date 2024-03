Olga Tokarczuk odwiedzi Uniwersytet Gdański. Otrzyma tytuł doktora honoris causa

Olga Tokarczuk otrzyma tytuł doktora honorowego UG

Pierwszy z nich to uroczyste posiedzenie Senatu UG z okazji nadania noblistce tytułu doktora honoris causa uczelni. Stanie się tak na wniosek Rady Wydziału Filologicznego. Tytuł doktora honorowego pisarka otrzyma za "twórczość literacką oraz działalność kulturalną i społeczną". Laudację przedstawi prof. Małgorzata Książek-Czermińska, a sama Noblistka wygłosi następnie wykład.

Druga okoliczność to spotkanie ze społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sali Teatralnej im. Jerzego Limona. Rozpocznie się ono o godz. 17:00, a rozmowę z noblistką poprowadzi prof. Stanisław Rosiek, literaturoznawca i wydawca nowej książki Olgi Tokarczuk - "Ahat ili. Siostra bogów".

Olga Tokarczuk (ur. 1962 w Sulechowie) – polska pisarka, eseistka i autorka scenariuszy, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, laureatka The Man Booker International Prize 2018 za powieść "Bieguni", dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej "Nike" za powieść "Bieguni” (2008) oraz "Księgi Jakubowe" (2015). Jest autorką czterech zbiorów opowiadań, dziewięciu powieści, z czego najnowszą jest "Empuzjon" (2022), trzech zbiorów esejów, a także współautorką dwóch książek graficznych, które powstały we współpracy z ilustratorką Joanną Concejo. Autorka libretta do opery "ahat ili. Siostra bogów", którego książkowe wydanie ukaże się wiosną 2024 w wydawnictwie słowo/obraz/terytoria.

